Верещук: Красный Крест будет обеспечивать прекращение огня в гуманитарном коридоре

РепортерUA 05 Мар 2022 - 11:27

Украинская и российская стороны договорились об эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Международный комитет Красного Креста будет гарантировать режим прекращения огня. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"Красный Крест обеспечивает гарантию режима прекращения огня. Красный Крест будет присутствовать и будет во главе колонны, которая будет двигаться по указанным маршрутам", - заявила Верещук.

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