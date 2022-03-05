Верещук: Красный Крест будет обеспечивать прекращение огня в гуманитарном коридоре

Украинская и российская стороны договорились об эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Международный комитет Красного Креста будет гарантировать режим прекращения огня. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.
"Красный Крест обеспечивает гарантию режима прекращения огня. Красный Крест будет присутствовать и будет во главе колонны, которая будет двигаться по указанным маршрутам", - заявила Верещук.