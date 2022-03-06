Обстановка в населенных пунктах Запорожской области на 6:00 6 марта

11-й день продолжается мощное сопротивление российскому вторжению, а также героическому противостоянию подразделений, подчиненных Командованию группировки войск «Юг» и гражданского населения.
После перегруппировки и ввода части оперативных резервов противник силами до 3-х БТГр и при поддержке авиации ведет наступление на Запорожье. А именно: населенные пункты Малиновка, Любимовка, Пологи, Гуляйполе. При этом оккупанты активно применяют артиллерию и танки, продолжая наращивать усилия с целью нанести удар по подразделениям наших войск.
Как сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев, ночью возле населенного пункта Гуляйполе ВСУ держали оборону и наносили огненное поражение противнику всеми средствами. Противник использовал артиллерийские удары и налеты авиации. В настоящее время продвижение противника вглубь на определенных рубежах не наблюдается.
В свою очередь, подразделения артиллерии наших войск 6 раз нанесли огненное поражение противнику на маршрутах его продвижения и в районах сосредоточения. Что касается ситуации во временно оккупированных населенных пунктах таких как Пологи, Васильевка, Токмак, то ситуация там на контроле у руководителей местных общин, которые после позорного вторжения оккупационных войск налаживают процессы жизнедеятельности на местах.
В Мелитополе люди героически выходят на акции протеста против оккупантов. В Энергодаре персонал ЗАЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их работу в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации. Город находится в окружении.
Населенный пункт Орехов под контролем наших войск. Действия русских оккупационных войск являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенции.