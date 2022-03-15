Из Мариуполя в Запорожье прибыло 160 автомобилей с людьми

РепортерUA 15 Мар 2022 - 07:29

Вчера, 14 марта, в Украине должно было состояться 10 гуманитарных коридоров, из которых удачными оказались всего 7. Гуманитарный конвой, шедший из Запорожья в Мариуполь, снова был заблокирован российскими военными. Об этом сообщила вице-премьер министр Ирина Верещук.

Но по этому же маршруту из Мариуполя в Запорожье удалось выехать мирным жителям на частных авто.

В Запорожской областной военной администрации сообщили, что в Запорожье приехало 160 автомобилей с людьми. Людей встретили в хабе для переселенцев, где им готовы предоставить пищу, медикаменты, вещи первой необходимости, а также убежища. 

Колонна с гуманитарным грузом остановлена ​​врагом и находится за 60 км до пункта назначения.

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