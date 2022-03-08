В Запорожье прибыл гуманитарный груз из западной Украины. Фото

РепортерUA 08 Мар 2022 - 13:41

В Запорожье прибыл гуманитарный груз из западной Украины. Очередная партия самых необходимых вещей будет распределена для жителей общин области, у которых возникли потребности в ходе боевых действий.

Гуманитарный груз из западной Украины доставил в областной центр продукты, вещи для женщин, мужчин и детей: влажные и сухие салфетки, туалетная бумага, питьевая вода и напитки, полотенца, предметы личной гигиены, детское питание, детские вещи, детские и взрослые памперсы, средства для женской гигиены.

Напомним, в области действует горячая телефонная линия для людей, перемещающихся из зоны боевых действий. Всех желающих могут разместить в Запорожье. Звонить по телефонам: +38 066 926 50 97 +38 068 297 01 18 +38 061 787 94 75.

Центр приема перемещенных лиц находится по адресу: г. Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение ГП «Запорожский государственный цирк»).

Читайте также:

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

public://uploads/photos/d1fe7637-7fdf-48be-a1f8-821d1e7ad81f.jpg
public://uploads/photos/c9cd0697-45a6-4590-8b3f-a81058895f4c.jpg
public://uploads/photos/d52f0740-80dc-4cab-a04b-0ee412edcd33.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Loading...