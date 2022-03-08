В Запорожье прибыл гуманитарный груз из западной Украины. Фото

В Запорожье прибыл гуманитарный груз из западной Украины. Очередная партия самых необходимых вещей будет распределена для жителей общин области, у которых возникли потребности в ходе боевых действий.
Гуманитарный груз из западной Украины доставил в областной центр продукты, вещи для женщин, мужчин и детей: влажные и сухие салфетки, туалетная бумага, питьевая вода и напитки, полотенца, предметы личной гигиены, детское питание, детские вещи, детские и взрослые памперсы, средства для женской гигиены.
Напомним, в области действует горячая телефонная линия для людей, перемещающихся из зоны боевых действий. Всех желающих могут разместить в Запорожье. Звонить по телефонам: +38 066 926 50 97 +38 068 297 01 18 +38 061 787 94 75.
Центр приема перемещенных лиц находится по адресу: г. Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение ГП «Запорожский государственный цирк»).
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