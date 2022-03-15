Из Мариуполя в направлении Запорожья следуют 2 тысячи легковых авто

По состоянию на 14:00 известно, что из Мариуполя выехало 2 тысячи машин. Еще 2 тысячи машин стоят на выезде из города. Об этом сообщают в пресс-службе Мариупольского городского совета.
Отмечается, что те, кому удалось выехать «по зеленому коридору» следуют по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Запорожье, где смогут получить необходимую помощь.
Напоминаем адрес центра помощи: г. Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка). Контакт-центр: 0800 503 508 (круглосуточно).
Также водителям напоминают, что для личной безопасности нужно прибыть в Васильевку не позднее 18:00. Если не успеваете, найдите безопасное место и переночуйте в Бердянске или Токмаке.
Вчера, из Мариуполя в Запорожье удалось выехать мирным жителям на 160 автомобилях.
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