В Генштабе ВСУ рассказали о потерях российских войск

Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 13 800 военнослужащих. При этом россияне потеряли более 400 танков и 100 вертолетов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 16 марта ориентировочно составили:
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личного состава - около 13 800 человек
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танков - 430 единицы
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боевых бронированных машин - 1 375 единиц
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артиллерийских систем - 190 единиц
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РСЗО - 70 единиц
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средства ПВО - 43 единиц
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самолетов - 84 единица
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вертолетов - 108 единиц
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автомобильной техники - 819 единиц
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корабли/катера - 3 единицы
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цистерн с ГСМ - 60 единиц
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БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 единиц
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специальная техника - 10.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
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