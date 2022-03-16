В Генштабе ВСУ рассказали о потерях российских войск

РепортерUA 16 Мар 2022 - 10:14

Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 13 800 военнослужащих. При этом россияне потеряли более 400 танков и 100 вертолетов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника на 16 марта ориентировочно составили:

  • личного состава - около 13 800 человек

  • танков - 430 единицы

  • боевых бронированных машин - 1 375 единиц

  • артиллерийских систем - 190 единиц

  • РСЗО - 70 единиц

  • средства ПВО - 43 единиц

  • самолетов - 84 единица

  • вертолетов - 108 единиц

  • автомобильной техники - 819 единиц

  • корабли/катера - 3 единицы

  • цистерн с ГСМ - 60 единиц

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 единиц

  • специальная техника - 10.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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