В Запорожье территориальная оборона пыталась остановить авто и открыла огонь: есть погибший. Видео

РепортерUA 20 Мар 2022 - 10:14

В Запорожье со вчерашнего дня длится удлиненный комендантский час в соответствии с распоряжением главы военной администрации запрещено выходить на улицу до 6 часов утра понедельника. В настоящее время нельзя находиться гражданам на улице.

Как сообщил спикер ЗОВА, полковник ВСУ Иван Арефьев, вчера вечером экипаж из представителей ТРО и полиции при смене пытались остановить автомобиль, водитель не остановился и был открыт предупредительный огонь в воздух, а затем по багажному отделению с целью остановки авто. Позже выяснилось, что в нем скрывались люди.

Как сообщили в военной администрации, 19 марта с целью осуществления патрулирования городом заступил экипаж в составе работника полиции и трех человек, входящих в территориальную оборону. Во время осуществления патрулирования, примерно в 20:00, они заметили двигавшийся навстречу автомобиль. На требования остановиться автомобиль резко развернулся и начал ускоряться.

Экипажем патрулирования были приняты меры по остановке автомобиля: звуковые и световые сигналы, однако водитель не отреагировал и продолжил движение. Следовательно, представитель Территориальной обороны произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух из автомата АК-74 и только потом - несколько выстрелов в сторону автомобиля, с целью его принудительной остановки. В результате попал в багажное отделение автомобиля, где находились два человека, один из которых получил огнестрельное ранение правой половины грудной клетки и был госпитализирован в больницу, а другой получил ранение в область поясничной области и скончался в карете скорой помощи. Водитель автомобиля повреждения не получил.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 119 ч.1 УК Украины (убийство по неосторожности). Запорожцев призывают соблюдать правила поведения во время комендантского часа.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Loading...