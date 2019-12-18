Защита: Антоненко отказывается от дачи показаний следствию

РепортерUA 18 Дек 2019 - 09:31

Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, сержант Сил специальных операций и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) отказывается от дачи показаний следствию. Об этом говорится в заявлении группы правовой защиты Антоненко.

«Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр внутренних дел, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следственных будет определенная предвзятость», - говорится в сообщении защиты.

Сообщается, что Антоненко в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия.

Напомним, 14 декабря Антоненко арестовали. Меру пресечения избрал Печерский районный суд. 

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