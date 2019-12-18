Убийство Шеремета: адвокаты двух подозреваемых подали апелляции. Фото

Адвокат подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко Константин Татарченко подал апелляционную жалобу на меру пресечения, избранную Печерским райсудом его подзащитному. Об этом Татарченко сообщил в Facebook.
«Апелляционная жалоба на определение следственного судьи Печерского районного суда г.Киева об аресте Антоненко Андрея Riffmaster зарегистрирована», - написал Татарченко.
Также адвокат другой подозреваемой по делу Юлии Кузьменко Владислав Добош выложил сканкопию поданной им апелляционной жалобы на меру пресечения Кузьменко в Facebook.
Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству журналиста Павла Шеремета. Следствие подозревает пятерых человек: врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля.