Под Запорожьем мужчина изнасиловал 13-летнюю сестру жены

Сегодня, 24 декабря, около 15:00 в полицию поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней девушки в городе Вольнянск. Об этом пишет отдел коммуникации полиции Запорожской области.
На место происшествия выехало руководство, следственно-оперативная группа, эксперты и работники ювенальной превенции.
Полицейские установили, что около 7 утра злоумышленник по месту своего проживания, угрожая физической расправой, естественным путем изнасиловал родную сестру своей жены, девушку 2006 года рождения, которая находилась в гостях.
Полицейские задержали ранее судимого за совершение корыстного преступления мужчину 1986 года рождения в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.