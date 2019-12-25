Полиция задержала мужчину, который убил и обокрал жительницу Запорожья. Фото

В понедельник, 23 декабря, в Запорожье по улице Сергея Синенко обнаружили труп женщины с телесными повреждениями. Об этом сообащет отдел коммуникации полиции Запорожской области.
На месте происшествия работало руководство полиции области, следственно-оперативная группа, сотрудники Управления уголовного розыска, следственного управления, эксперты и криминалистическая лаборатория. Полицейские установили личность погибшей. Ею оказалась местная жительница 1978 года рождения.
«На установление личности нападавшего и обстоятельств события был ориентирован весь личный состав уголовного розыска. В течение суток сотрудники Управления уголовного розыска совместно с полицейскими Днепровского отдела полиции установили личность и местонахождение фигуранта. Злоумышленником оказался рецидивист, дважды ранее судимый за совершение умышленных убийств житель Запорожья 1967 года рождения, который в целом провел в местах лишения свободы 24 года», - рассказал заместитель начальника ГУНП, начальник криминальной полиции Руслан Невожай.
Фигуранта задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Полицейскими установлено, что злоумышленник, находясь на территории парка, вызвал ножевые ранения туловища потерпевшей и завладел ее имуществом. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.
По данному факту возбуждены уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 115 и ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Строжайшая санкция статей предусматривает до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.