Крушение украинского самолета: в Иране отрицают версию о ракете

В правительстве Ирана отрицают, что украинский самолет, который в среду, 8 января, потерпел крушения возле аэропорта в Тегеране, мог быть сбит ракетой, сообщает ion.ir.
«Если бы катастрофа была вызвана ракетой, самолет взорвался бы в небе», - заявил глава Центра связи и информации Министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Касим Бихи.
Таким образом он прокомментировал предположение издания Daily Mail о том, что украинский самолет мог быть случайно сбит ракетой. На это, как сообщалось, указывало то, что самолет, как видно на видео, начал гореть еще в воздухе.
В то же время, по данным Касима Бихи, причиной катастрофы украинского самолета стало возгорание двигателя.
«Украинский самолет, который вылетел сегодня утром из Тегерана в столицу Украины Киев, недалеко от нового города Паранд в провинции Тегеран потерпел технический сбой из-за пожара», - заявил Бихи.