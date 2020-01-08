Крушение украинского самолета: в Иране отрицают версию о ракете

РепортерUA 08 Янв 2020 - 10:03

В правительстве Ирана отрицают, что украинский самолет, который в среду, 8 января, потерпел крушения возле аэропорта в Тегеране, мог быть сбит ракетой, сообщает ion.ir.

«Если бы катастрофа была вызвана ракетой, самолет взорвался бы в небе», - заявил глава Центра связи и информации Министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Касим Бихи.

Таким образом он прокомментировал предположение издания Daily Mail о том, что украинский самолет мог быть случайно сбит ракетой. На это, как сообщалось, указывало то, что самолет, как видно на видео, начал гореть еще в воздухе.

В то же время, по данным Касима Бихи, причиной катастрофы украинского самолета стало возгорание двигателя.

«Украинский самолет, который вылетел сегодня утром из Тегерана в столицу Украины Киев, недалеко от нового города Паранд в провинции Тегеран потерпел технический сбой из-за пожара», - заявил Бихи.

При Совете национальной безопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране. Оперативный штаб создан по поручению президента Владимира Зеленского. Он будет заниматься организацией комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснением всех обстоятельств трагедии и предоставлением оперативной информации.
 
В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, министр иностранных дел Украины, министр обороны Украины, министр внутренних дел Украины, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы внешней разведки Украины, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
 
Руководство оперативным штабом осуществляет секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
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