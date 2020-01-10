Убийство Шеремета: Суд рассматривает жалобу Антоненко на арест. Онлайн

Сегодня, 10 января, Апелляционный суд Киева рассматривает повторное обращение Андрея Антоненко («Рифмастера»), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Сторона защиты ходатайствовала об изменении меры содержания. Сейчас Антоненко находится в СИЗО.
Как сообщает Страна.ua, заседание было назначено на 8 января. В этот же день Апелляционный суд оставил под домашним круглосуточным арестом еще одну подозреваемую Яну Дугарь. Антоненко, находясь в СИЗО, связался с судом по видеосвязи. Однако его адвокат заявил ходатайство о доставке подзащитного в суд. Сам Антоненко тоже изъявил желание присутствовать на заседании. В итоге был оглашен перерыв до момента привода Антоненко-Рифмастера в суд.
11:00 Суд должен рассмотреть третью апелляционную жалобу адвокатов Антоненко об отмене содержания под стражей. Предыдущие две суд оставил без удовлетворения.
11:10 Судьи Киевского апелляционного суда заявили об угрозах со стороны адвоката Юлии Кузьменко - еще одной подозреваемой по делу Шеремета. Адвоката Владислава Добоша обвинили во вмешательстве в вопросы правосудия. Заявление коллегии судей опубликовано на сайте «Судебная власть Украины».
11:35 В зале находятся прокуроры, адвокаты Антоненко. Сам он также находится в боксе.
11:39 Заходит коллегия судей.
11:41 Адвокаты просят, чтобы Антоненко сел рядом с ними за стол во время судебного заседания
11:42 Прокурор против. Говорит, что у адвокатов было достаточно времени, чтобы пообщаться с подзащитным. Кроме того, это угрожает обеспечению безопасности
11:43 Суд отказал в ходатайстве в целях безопасности. Антоненко останется в стеклянном боксе.
Адвокат в рамках ходатайства зачитывает результаты экспертизы, что человек на видео, который закладывал взрывчатку, ростом 174-175 см, а у Антоненко рост 180 см. По мнению адвоката, обвинение должно было изучить эти данные при предъявлении подозрения.
Прокурор просит ходатайство отклонить. Говорит, что адвокаты затягивают суд.
Суд частично удовлетворил ходатайство. Диск с записью - рассмотреть, в истребовании экспертизы - отказать
12:00. Адвокаты напоминают, что многие хотят взять Антоненко на поруки. Просят приобщить заявления к материалам дела. Прокурор просит приобщить материалы о том, что Антоненко хранил мину у себя в квартире.
12:25. Защита просит отменить решение суда первой инстанции об аресте Антоненко.
Выступает Антоненко. Говорит, что опасается, то теперь взрывчатку подложат ему или семье, как подложили Шеремету. Рассказывает, как его попросили написать песню в поддержку воинов. Напоминает, что у него двое несовершеннолетних детей, у старшего сына проблемы со здоровьем. Говорит, что не имеет отношения к этому преступлению.
13:04. Обвинение говорит, что на свободе Антоненко может влиять на экспертов и свидетелей, может скрываться, поскольку ему угрожает довольно серьезное наказание - вплоть до пожизненного наказания. Также говорит, что взрывное вещество из мины, обнаруженной в квартире подозреваемого, не нашли, то есть оно могло быть использовано при создании бомбы.
Отметим, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля.
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Убийство Шеремета: В Нацполиции назвали закладчика взрывчатки. Видео
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