В Запорожской области направили в суд обвинительные акты по делу членов ОПГ, которые похищали людей

Организатор и семь членов преступной группы похитили и удерживали двух жителей Мелитополя и требовали деньги за их освобождение. Обвинительные акты в отношении пяти подозреваемых уже направлены в суд.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, организованная преступная группа (ОПГ - ред.) на протяжении 2019 года похитила и незаконно удерживала двух человек. Под угрозой физического и психологического давления члены группы требовали и получили денежные средства.
Организатор группы – житель Запорожья. В состав группировки входило семь человек – жители Михайловского района и города Запорожья.
Напомним, что в июне 2019 года в Мелитополе злоумышленники схватили и вывезли на автомобиле в неизвестном направлении местного жителя. Затем они шантажировали и вымогали деньги у жены.
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Работники Управления стратегических расследований в Запорожской области установили причастность задержанных к совершению других преступлений. Так, члены преступной группы незаконно лишили свободы жителя Мелитополя и требовали деньги. А в сентябре 2019 года злоумышленники в городе Запорожье требовали деньги от мужчины и пытались похитить потерпевшего. Также установлено, что в апреле 2019 года один из фигурантов незаконно приобрел и хранил по месту жительства карабин «Сайга».
В полиции отметили, что всем фигурантам было объявлено о подозрении. Организатору группы - по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.2, 4 ст.189 (вымогательство) и ч.3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Членам группировки - по признакам ч.3 ст.146 и ст.189 Уголовного кодекса Украины.
На время досудебного расследования подозреваемым избрали меры пресечения: содержание под стражей трем мужчинам, еще двум – залог в размере 115 000 гривен. В суд детективы направили обвинительные акты в отношении организатора и четырех членов преступной группы.