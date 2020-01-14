В метрополитене Неаполя столкнулись три поезда: 13 пострадавших. Фото

В метрополитене итальянского города Неаполь столкнулись три поезда. В результате пострадали 13 человек, сообщает местное издание II Mattino.
Сообщается, что авария произошла в северной части города на наземном участке путей между станциями Colli Aminei и Piscinola. Один из составов был без пассажиров.
Как сообщает городская транспортная компания, остановлено движение поездов на одной из трех, «желтой» ветке местного метро. Для эвакуации пострадавших были закрыты три ближайшие станции. Всего в больницы попали 13 человек, включая машинистов составов.
По предварительным данным, причиной столкновения стала человеческая ошибка.