Гончарук: В течение недели родственникам жертв катастрофы в Иране выплатят компенсацию

Кабинет министров сегодня издаст распоряжение о выделении средств для предоставления единовременной денежной помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Иране, и эти выплаты семьи должны получить в течение недели. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил, открывая заседание Кабмина, сообщает Укринформ.
«Примем решение о выплате 200 тысяч каждой семье и рассчитываем на то, что уже в течение недели они будут выплачены», - сказал Гончарук.
По его словам, единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат.
«Мы проконтролируем надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены выплаты в размере 250 тысяч СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно 345 000 долларов», - отметил Гончарук.
Он добавил, что Украина также настаивает на компенсациях от правительства Ирана через все дипломатические каналы и международные органы юрисдикции.