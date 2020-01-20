Иран отправил в Украину министра дорог и городского развития

РепортерUA 20 Янв 2020 - 11:09

Иран отправил в Украину министра дорог и городского развития Мохаммада Эслами с письмом президента Хасана Роухани украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по поводу крушения украинского самолета. Об этом сообщил представитель иранского МИД Аббас Мусави, пишет агентство IRNA.

 

«Иранский министр дорог и городского развития направился в Киев с посланием от президента Ирана Роухани своему украинскому коллеге, касающимся крушения украинского гражданского самолета под Тегераном», - сказал Мусави 

Он также выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы под Тегераном.

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