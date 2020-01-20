Иран отправил в Украину министра дорог и городского развития Мохаммада Эслами с письмом президента Хасана Роухани украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по поводу крушения украинского самолета. Об этом сообщил представитель иранского МИД Аббас Мусави, пишет агентство IRNA.
«Иранский министр дорог и городского развития направился в Киев с посланием от президента Ирана Роухани своему украинскому коллеге, касающимся крушения украинского гражданского самолета под Тегераном», - сказал Мусави
Он также выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы под Тегераном.