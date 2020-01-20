На западе Чехии горел интернат для инвалидов: восемь погибших. Видео

На западе Чехии в городе Вейпрти произошел пожар в интернате для инвалидов. Погибли восемь человек. Об этом накануне сообщило издание Novinky.cz со ссылкой на пресс-секретаря спасательной службы Устецкого края Прокопа Воленика.
Сообщение о пожаре поступило около 5 часов утра. Возгорание удалось почти сразу локализовать, но люди задохнулись от дыма.
«Четыре человека получили травмы средней степени тяжести, один подключен к аппарату искусственного дыхания. Еще 26 человек получили легкие травмы, они были перевезены в медицинские учреждения для осмотра и оказания помощи», – рассказал Воленик.
Всего в интернате находились 35 человек. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, министры внутренних дел и социальных дел Ян Гамачек и Яна Малачова выразили соболезнования родственникам погибших.