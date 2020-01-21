В полиции прокомментировали стрельбу в ресторане «Венеция». Видео

РепортерUA, видео полиции 21 Янв 2020 - 15:47

Правоохранители проккоментировали стрельбу в ресторане «Венеция» на Космосе в Запорожье, в результате чего был тяже ранен владелец заведения. Видео предоставляет отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Начальник отдела полиции Коммунарского района Сергей Морозов сообщил, что 19 января около 20:30 в полицию поступило сообщение о стрельбе в Коммунарском районе. На месте полицейские установили, что огнестрельные ранения получили владелец кафе и его 23-летний сотрудник. Сейчас они находятся в больнице.

По ст. 15 и ч. 2 ст. 115 УКУ открыто уголовное производство, ведется расследование. Стрелявшему мужчине заочно сообщили о подозрении.

 

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