В полиции прокомментировали стрельбу в ресторане «Венеция». Видео

Правоохранители проккоментировали стрельбу в ресторане «Венеция» на Космосе в Запорожье, в результате чего был тяже ранен владелец заведения. Видео предоставляет отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Начальник отдела полиции Коммунарского района Сергей Морозов сообщил, что 19 января около 20:30 в полицию поступило сообщение о стрельбе в Коммунарском районе. На месте полицейские установили, что огнестрельные ранения получили владелец кафе и его 23-летний сотрудник. Сейчас они находятся в больнице.
По ст. 15 и ч. 2 ст. 115 УКУ открыто уголовное производство, ведется расследование. Стрелявшему мужчине заочно сообщили о подозрении.