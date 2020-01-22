В Запорожье задержан мужчина, который застрелил посетителя кафе. Фото

Запорожская полиция задержала мужчину, который застрелил посетителя кафе по улице Сикорского. Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшего.
Правоохранители нашли подозреваемого рядом с погибшим. Мужчина пытался смыть с рук следы крови. Его задержали.
Во время поверхностной проверки у 40 летнего запорожца нашли кобуру и разрешительные документы на оружие. На столе находился предмет, похожий на пистолет Макарова.
На месте работала следственно-оперативная группа. По ч. 1 ст. 115 УКУ открыто уголовное производство. Статья предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.