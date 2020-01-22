Убийство девушек в Киеве: хозяйка квартиры рассказала, как обнаружила тела девочек. Видео

Хозяйка квартиры, в которой нашли тела 19-летней Марии Камыниной и 16-летней Евы Лысенко, рассказала, как сделала жуткую находку. Об этом она сказала в эфире ток-шоу Касается каждого в среду, 21 января.
Когда хозяйка квартиры приехала туда, то ничего подозрительного не увидела, кроме беспорядка и забитого наглухо шкафа на балконе. Это ее обеспокоило, и она вызвала мужа проверить шкаф.
«Он приоткрыл и говорит: ну, иди смотри, что в твоем шкафчике... Я увидела там перестановку, полочки некоторые были сняты и сложены... Какие-то свертки... Я говорю мужу: «Посмотри, что там!". И когда он мне сказал, что там две ножки... Потом когда я сама подошла посмотреть, я увидела ножки детского размера...», - рассказала женщина.
Первой мыслью было то, что это манекен, поделилась хозяйка.
«Я выскочила с балкона, муж говорит: «Там еще рука!». Я говорю: «Так потрогай, что там может быть». Он говорит: «Ну, оно мягкое!», - добавила женщина.
В квартире было четыре стакана, четыре окурка, на основании чего можно сделать вывод, что там находились именно четыре человека. Никаких следов или пятен крови нигде не было.
Мать одной из девочек рассказала жуткие подробности о смерти дочери. По ее словам, на лице девочки была частично срезана кожа, было ножевое ранение в сердце, перерезано горло и отсутствовал большой кусок кожи на шее.