СБУ разоблачила на взятке в 85 тыс. долларов главного налоговика Полтавской области. Фото

РепортерUA 23 Янв 2020 - 15:00

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили в получении взятки первого заместителя начальника оперативного управления ГУ ГФС в Полтавской области.

Сообщается, что полковник налоговой милиции требовал и получил от частного предпринимателя 85 000 долларов за возвращение изъятого имущества и непривлечение к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. К противоправной деятельности чиновник привлек в качестве посредника своего знакомого.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре Полтавы во время получения всей суммы взятки.
 
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются другие должностные лица налоговой, возможно причастных к противоправной деятельности.
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