В школах и детсадах Бердянска объявили карантин

В Бердянске в школах и внешкольных учебных заведениях с 25 января приостанавливается образовательный процесс. Такое решение приняла постоянная городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как сообщили в пресс-службе Бердянского городского совета, в течение последней недели количество больных увеличивалось постепенно, а уже сегодня произошло значительное увеличение. В целом по городу - 16,2% больных школьников.
В Бердянском центре первичной медико-санитарной помощи заявляют, что после того, как дети вернулись с каникул, обращения к врачам по поводу ОРВИ увеличилось почти в 2,5 раза - с 40 человек до 158. По данным медиков, в этом году заболевание проходит очень тяжело. Если в прошлые годы температура держалась до трех суток, то сейчас - до шести и она плохо сбивается, сопровождается головной болью.
В результате совещания члены комиссии приняли решение о приостановлении образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования и учреждениях внешкольного образования в пределах города Бердянск, селах Азовское, Нововасильевка и Роза с 25 по 31 января включительно. На этот же период приостанавливается проведение массовых мероприятий с воспитанниками и кружковая работа в учреждениях культуры и спорта города.