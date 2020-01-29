В Запорожском районе от гриппа умерла 51-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского областного лабораторного центра.
Женщина заболела 17 января, но обратилась за медицинской помощью только на 8-й день заболевания. Ее госпитализировали в областную инфекционную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Вчера, 28 января, женщина умерла, несмотря на активные реанимационные мероприятия.
В настоящее время проводятся вирусологические исследования материала на выявление вирусов гриппа. Клинически выставлен диагноз «Грипп, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение». Также сообщается, что женщина не была привита от гриппа.
В настоящее время вакцинация от гриппа продолжается, прививки можно получить в частных медицинских центрах. Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививаться от гриппа в течение всего сезона. Прививка – единственный способ защитить себя от гриппа или даже в случае заболевания, уберечь себя от тяжелых осложнений, в том числе пневмонии.
Также напоминаем, что в случае появления первых симптомов гриппа (температура 38 градусов и выше, сухой кашель, головная боль, боль в мышцах и суставах, симптомы общей интоксикации) надо немедленно обратиться за медицинской помощью.