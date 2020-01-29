В Запорожском районе от гриппа умерла 51-летняя женщина

РепортерUA 29 Янв 2020 - 10:47

В Запорожском районе от гриппа умерла 51-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского областного лабораторного центра.

Женщина заболела 17 января, но обратилась за медицинской помощью только на 8-й день заболевания. Ее госпитализировали в областную инфекционную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Вчера, 28 января, женщина умерла, несмотря на ​​активные реанимационные мероприятия.

В настоящее время проводятся вирусологические исследования материала на выявление вирусов гриппа. Клинически выставлен диагноз «Грипп, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение». Также сообщается, что женщина не была привита от гриппа. 

Напомним, это второй смертельный случай от гриппа в текущем году в Запорожской области. 

В настоящее время вакцинация от гриппа продолжается, прививки можно получить в частных медицинских центрах. Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививаться от гриппа в течение всего сезона. Прививка – единственный способ защитить себя от гриппа или даже в случае заболевания, уберечь себя от тяжелых осложнений, в том числе пневмонии.

Также напоминаем, что в случае появления первых симптомов гриппа (температура 38 градусов и выше, сухой кашель, головная боль, боль в мышцах и суставах, симптомы общей интоксикации) надо немедленно обратиться за медицинской помощью.

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