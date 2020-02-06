В центре Киева проходят акции протеста против принятия законопроекта о рынке земли. Фото

РепортерUA, фото УНН 06 Фев 2020 - 11:14

В центре Киева сегодня, 6 февраля, проходят массовые акции протеста против принятия законопроекта о рынке земли. Митингующие собрались на ул.Банковой перед зданием Офиса президента с требованием не допустить принятия парламентом законопроекта.

 

Как сообщает Интерфакс-Украина, под зданием ОП собралось несколько сотен представителей Всеукраинского аграрного совета. Они принесли с собой баннеры с призывами к президенту Владимиру Зеленскому.

Тем временем, силовики усилили охрану здания Офиса президента. Правоохранители проверяют личные вещи людей на предмет запрещенных предметов. Вдоль близлежащих улиц Лютеранской и Институтской разместились автомобили Нацполиции с личным составом. 

Протестующие продолжают прибывать. У выхода со станции метро Крещатик на улицу Институтскую несколько сотен человек собираются в колонны.

Как анонсировали организаторы акции, в 11:00 они начнут шествие к зданию Верховной Рады.

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