В центре Киева проходят акции протеста против принятия законопроекта о рынке земли. Фото

В центре Киева сегодня, 6 февраля, проходят массовые акции протеста против принятия законопроекта о рынке земли. Митингующие собрались на ул.Банковой перед зданием Офиса президента с требованием не допустить принятия парламентом законопроекта.
Как сообщает Интерфакс-Украина, под зданием ОП собралось несколько сотен представителей Всеукраинского аграрного совета. Они принесли с собой баннеры с призывами к президенту Владимиру Зеленскому.
Тем временем, силовики усилили охрану здания Офиса президента. Правоохранители проверяют личные вещи людей на предмет запрещенных предметов. Вдоль близлежащих улиц Лютеранской и Институтской разместились автомобили Нацполиции с личным составом.
Протестующие продолжают прибывать. У выхода со станции метро Крещатик на улицу Институтскую несколько сотен человек собираются в колонны.
Как анонсировали организаторы акции, в 11:00 они начнут шествие к зданию Верховной Рады.