На протестах в России задержали более 1 тыс. человек

РепортерUA 23 Янв 2021 - 17:57

В ходе акций протеста сторонников Алексея Навального в субботу, 23 января, в России задержали 1090 человек, сообщает ОВД-Инфо.

 

В частности, среди задержанных оказалась Юлия Навальная. На митинг вышла также мать оппозиционера. Акции протеста продолжаются во многих городах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным МВД Москвы, в акции участвуют 4000 человек, но в соцсетях заявляют, что участников гораздо больше.

Напомним, протесты в России проходят по всей стране в поддержку оппозиционера Алексея Навального. С призывом выйти на протесты выступил сам Навальный после того, как был арестован и отправлен под стражу на 30 дней.

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