Запорожские предприниматели вышли на акцию протеста против стихийной торговли. Фото. Видео

РепортерUA 07 Июл 2021 - 13:45

Сегодня, 7 июля, предприниматели устроили очередную акцию протеста против стихийной торговли. На этот раз они собрались на продовольственном Центральном рынке.

Митингующие отмечают, что стихийная торговля душит коммунальные рынки и несет угрозу здоровью горожан.

Напомним, 24 июня, предприниматели устраиивали акцию протеста на проспекте Металлургов, где расположена одна из самых больших точек стихийной торговли.

Представители малого и среднего бизнеса заявляют, что пока они платят налоги, незарегистрированные нигде продавцы активно продают свой товар прямо с асфальта. Мало того, что данный вид торговли блокирует работу всех коммунальных рынков города, но и вредит имиджу города. Так как после стихийщиков осаются тонны мусора.

На месте присутствовали и правоохранители. Предприниматели заявили, что будут устраивать акции до тех пор, пока городская власть не решит данную проблему и не избавит город от стихийщиков.

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