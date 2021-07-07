Запорожские предприниматели вышли на акцию протеста против стихийной торговли. Фото. Видео

Сегодня, 7 июля, предприниматели устроили очередную акцию протеста против стихийной торговли. На этот раз они собрались на продовольственном Центральном рынке.
Митингующие отмечают, что стихийная торговля душит коммунальные рынки и несет угрозу здоровью горожан.
Напомним, 24 июня, предприниматели устраиивали акцию протеста на проспекте Металлургов, где расположена одна из самых больших точек стихийной торговли.
Представители малого и среднего бизнеса заявляют, что пока они платят налоги, незарегистрированные нигде продавцы активно продают свой товар прямо с асфальта. Мало того, что данный вид торговли блокирует работу всех коммунальных рынков города, но и вредит имиджу города. Так как после стихийщиков осаются тонны мусора.
На месте присутствовали и правоохранители. Предприниматели заявили, что будут устраивать акции до тех пор, пока городская власть не решит данную проблему и не избавит город от стихийщиков.
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