В Ореховском районе мужчина убил двух женщин, а тела поджег

РепортерUA 24 Фев 2020 - 10:28

В Ореховском районе мужчина убил двух женщин, а после их тела поджег. Обгоревшие останки нашли на свалке в селе Преображенка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, вчера, 23 февраля в полицию позвонил житель села Преображенка и сообщил, что 22 февраля ушли из дома и не вернулись его мать и 33-летняя жена. На следующий день в полицию сообщили о найденных на свалке обгоревших человеческих останков. 

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции. Установлено, что 22 февраля около 10:00 на свалке при сборе металлолома между 31-летним мужчиной и двумя женщинами возникла ссора. Мужчина схватил топор и ударил молодую женщину по голове, а потом чтобы избавиться от свидетеля событий, нанес несколько ударов и старшей женщине. От полученных травм обе скончались на месте. Далее, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег тела.

«Сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Продолжается досудебное расследование», - рассказали в полиции. 

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