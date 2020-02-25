Запорожцы простились с известным поэтом и писателем Александром Медко. Фото

РепортерUA 25 Фев 2020 - 14:27

Сегодня, 25 февраля, сотни запорожцев собрались в областном театре юного зрителя, чтобы проводить в последний путь своего земляка, известного писателя, поэта, переводчика Александра Медко.

Александр Медко умер вечером 23 февраля, ему было 67 лет. Мужчина боролся с раком. Профессионально заниматься поэзией Александр Медко начал уже в зрелом возрасте. В его творческом активе – более 200 стихов и 100 переводов.

Первый сборник поэзий «Хора» Александра Медко вышел в 2015 году. В него вошли стихи на военную тематику и фотографии ветерана АТО из Запорожья Даниила Бондаренко. Александра Медко называют философом, ведь его стихи это не просто репортаж, а попытка заглянуть и разобраться в причинах трагедии.

Затем были изданы книги «Буття і порожнеча» (2016 г.), «Категорія sacrum» (2017 г.), «Про природу» (2018 г.). Недавно был издан фотоальбом поэзий «Прозора межа мови» со стихами Александра Медко в стиле японского хайку и снимками запорожского фотохудожника Сергея Лаврова. 

С 2017 Александр Медко возглавлял Запорожскую организацию Национального союза писателей Украины. Он являлся лауреатом премии им. Григория Сковороды «Сад божественних пісень».

5 мая 2019 года Александру Медко исполнилось 67 лет. Перед смертью он тяжело болел. Родные, коллеги, друзья вспоминают про Олександра как о светлом и талантливом человеке, котолрый очень любил жизнь и до последнего занимался своим любимым делом.

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