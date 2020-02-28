Названы компании, которые пользовались услугами конвертцентра в Запорожье: список

Как сообщалось ранее вчера, в Запорожье сотрудники СБУ прекратили деятельность мощного конвертационного центра, который выводил в тень средства госпредприятий. Издание РепортерUA обладает информацией о том, какие именно предприятия пользовались услугами конвертцентра.
Напомним, «конверт» функционировал с января 2019 года. Организаторы предоставляли заказчикам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди «клиентов» конверта было более 60 коммерческих структур реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.
По данным следствия, среди выведенных в тень средств более 55 млн гривен - бюджетные деньги. В общем государству нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов гривен из-за неуплаты налогов и обязательных платежей.
По данным достоверного источника в правоохранительных органах, к противоправной деятельности, связанной с растратой имущества в особо крупных размерах и уклонением от уплаты налогов причастны должностные лица Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Каменского городского совета, КП «Жилсеривс-2» Днепровского городского совета, КП «Жилищное хозяйство Самарского района» Днепровского городского совета, КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда» Каменского городского совета, ООО «Авиантарс», ООО «Мернис», ООО «Лифтовик-Днипро», ООО «Коммунальник», ОАО «Сумыхимпром», ООО «Украинская газовая компания «Центр», ООО «Хим-Трейд», ООО «Анекс-Пром», ООО «Евросервис Инвест», ООО «Алтегран», ООО «Электротехторг 2018», ООО «ОТП Феникс», ООО «Ветклиника Хэппи Пэт»,ООО «ТРЕЙНКОМ», ООО «АЛЬФАТЕХ КОМПАНИ», ООО «И М - БЕСТ», ООО «АЛТЕКС ПРО», ООО «СТРОЙ МАШ ИНВЕСТ», ООО «Теллор-ГРУПП», ООО «АГРО ТРЕЙД-МАКС», ООО «ГРАНДПРОМ-С», ООО «АВЕРСОН», ООО «САМРИЗ», ООО «ГЛОБАЛ Синг», ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТИТАН», ООО «РЕГИОН ТЕХКОМ», ООО «Эпик СТИЛЬ», ООО «НОРМАТЕХ», ООО «УГОЛЬ ТРЕЙД-КОМПАНИ», ООО «ГРИН АПЕР ЛТД», ООО «АБК «АРКАДАИНВЕСТ», ООО «САРМАТ КО», ООО «ДЕНОРА», ООО «КОМПИЛЬНИС», ООО «ПРОМТРАСТ ЛТД», ООО «Анекс-ПРОМ», ООО «Ролинг РУ», ООО «МЕРНИС», ООО «АВИЛАЙТ», ООО «ТИ СИ АЙ», ООО «ПКФ КУРС», ООО «АВИАНТАРС», ООО «ФИРМА Соникс», ООО «ИНТАЛИОН ПЛЮС», ООО «БУРАН ГРАНД», ООО «ТД САНЛАЙТ ПЛЮС», ООО «Ренуар», ООО «АТЛАНТА ПРОДЖЕКТ».