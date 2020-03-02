По факту гибели людей на дне рождения российской блогерши открыто уголовное производство. Видео

Следком РФ открыл уголовное производство по делу о гибели троих человек на дне рождения российской блогерши Екатерины Диденко. Признаки преступления предусматриваются ч. 3 ст. 109 УК РФ.
Сообщается, что 28 февраля в банном комплексе, расположенном в Коломенском проезде города Москвы, компания из 18 человек отмечала день рождения. В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия. Несколько участников мероприятия госпитализированы, один из них, несмотря на оказанную помощь медицинскую, скончался. В рамках расследования уголовного дела допрошены сотрудники банного комплекса.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
По информации портала Медуза, в момент происществия Екатерина Диденко вела трансляции и записывала сторис, исходя из которых известно, что в бассейн банного комплекса было всыпано почти 30 кг сухого льда. Перед тем, как провести эту операцию, гости надели защитные костюмы и маски. После этого, трое из гостей, в том числе и муж именинницы, прыгнули в бассейн. Все они погибли. Также несколько гостей отравились.
Сухой лед — это диоксид углерода, который при взаимодействии с водой быстро переходит в газообразное состояние (то есть превращается в углекислый газ). В высокой концентрации углекислый газ способен вызвать потерю сознания и удушье. Это и произошло на дне рождения Екатерины Диденко. «Когда человек плавает, у него над водой только голова, и слой углекислого газа после того, как в воду кинули сухой лед, оказался непосредственно над водой. И люди стали дышать воздухом с очень высоким содержанием углекислого газа», — сообщил научный руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Валентин Власов.
По словам источника ТАСС, сухой лед в банный комплекс принесли сами участники вечеринки, а сотрудники заведения предупредили их о возможной опасности, но ничего запрещать не стали.