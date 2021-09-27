В запорожском суде рассмотрели меру пресечения Евгению Анисимову. Документ

РепортерUA 27 Сен 2021 - 19:09

Сегодня, 27 сентября, в Шевченковском районном суде состоялось заседание по делу Евгения Анисимова. Дело рассматривалось под председательством судьи Галущенко Ю. А. 

Прокурор Якушев Ю.С. подал ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. В свою очередь, сторона защиты предоставила свои возражения, в которых акцентировала внимание на отсутствии оснований для содержания под стражей, а также на факты, подтверждающие фальсификацию уголовного дела.

Полный текст ходатайства стороны защиты:

В результате судья Галущенко Ю.А. приняла решение о продлении меры пресечения сроком на 60 суток. 

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