ГСЧС: Взрыва на "Мотор Сич" не было, обрушилась часть кирпичного забора

Сегодня вечером, 7 марта, на АО "Мотор Сич" обрушилась часть кирпичного забора по улице Деповская. Главная причина - проседание грунта.
Ранее в социальной сети и в некоторых СМИ сообщалось, что произошел взрыв.
Часть ограждения упала на придомовую территорию рядом стоящего дома. По данным ГСЧС региона, пострадавших нет.
Территория предприятия находится под охраной, которая на время восстановления ограждения, будет усилена.
Спасатели оперативно выехали на место происшествия - убрали колючую проволоку. Разбирать кирпичи будут уже сотрудники завода.