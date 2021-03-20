Суд арестовал имущество и 100% акций «Мотор Сич»

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на имущество и 100% акций предприятия «Мотор Сич». Об этом сообщает пресс-служба СБУ, 20 марта.
Имущество предприятия передано в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.
- Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинского «Мотор Сичи» - вопрос национальной безопасности, - заявил глава СБУ Иван Баканов.
Отметим, что предприятие продолжит работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.
Напомним, что СБУ осуществляет досудебные расследования по «Мотор Сичи» по двум направлениям: по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ); по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.
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