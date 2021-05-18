Министр обороны посетил Запорожье: на вооружение армии передали три комплекта лопастей от «Мотор Сич». Фото

Сегодня, 18 мая, в Запорожье с официальным визитом прибыл министр обороны Украины Андрей Таран. Он посетил запорожское предприятие «Мотор Сич».
Президенту АО «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву вручили копию приказа о принятии на вооружение армии лопастей несущего винта. Были переданы три паспорта на три комплекта лопастей. Лопасти изготовлены из металла, но, как отметил Вячеслав Богуслаев, к концу года их на заводе будут производить из композитных материалов.
– В авиационной промышленности Украины появилось сертифицированное предприятие, способное обеспечить наши ВВС надежными лопастями, пока металлическими, они по всему миру используются, а к концу года мы будем еще раз рапортовать о создании композитных лопастей. Мы долго шли к этому, и благодаря громадной помощи Минобороны в этом году нам удалось достичь этих успехов, - отметил президент «Мотор Сич».
Министр обороны Украины отметил, что это очень важное событие для украинской армии на сегодняшний день. Он поблагодарил всех, кто приложил усилия к этому. Также Андрей Таран сообщил, что в ВВС Украины есть вертолеты, которые уже ожидают эти лопасти. На сегодня они находятся на полигонах.
Министр рассказал и о дальнейших планах. В частности, к 30-й годовщине Независимости Украины ВСУ планирует принять на вооружение еще шесть наборов лопастей. Кроме того, лопасти, произведенные в Запорожье, отправятся на договорных основах в еще три страны.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.