Зеленский предложил закрыть транспортное сообщение между городами с 18 марта. Видео

РепортерUA 16 Мар 2020 - 21:40

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором анонсировал меры противодействия коронавирусу, которые он предложит к рассмотрению Кабинету министров. В частности, среди них прекращение пассажирского сообщения между городами, а также ограничение на число людей в общественном транспорте.

«Министерству инфраструктуры - с 12 часов дня 18 марта запретить железнодорожное, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирское перевозки, запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек - в маршрутных такси и такси и до 20 человек - в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Министерству финансов - провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса», – говорится в обращении.

В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно - в Черновицкой и Житомирской областях - поручили ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года.

 
 
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