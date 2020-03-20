В запорожской мэрии собирают совещание в связи с повышением цен на продукты

Горожане жалуются на то, что в продуктовых магазинах и супермаркетах начали спекулировать на карантине и повысили цены на продукты. В связи с этим в супермаркеты во все районы города направлены группы отдела торговли горсовета для проверки этих фактов.
В Запорожском городском совете собирают совещание с представителями всех продуктовых торговых сетей. Об этом на своей странице в фейсбук написал городской голова Владимир Буряк.
В частности, сегодня сети магазинов «Копейка», «Апельмон» и «ССС :)» подняли цены на молочную продукцию.
Напомним, у стен Запорожского городского совета прошел митинг рыночников, которые возмущены тем, что представители власти не предупредили предпринимателей и ввели карантин. Согласно распоряжению, с 17 марта все рынки, магазины, кино, театры и др. закрыты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Рыночники просили разрешить им торговать еще три дня, чтобы продать скоропортящийся товар, который они закупили вчера. Также предприниматели предупреждали городскую власть о том, что супермаркеты начнут повышать цены.
После этого представители малого и среднего бизнеса обратились в Антимонопольный комитет. Они считают, что данное решение принято с превышением полномочий и с нарушением законодательства, так как супермаркеты и хозяйственные магазины продолжают работать, а в городе ведется стихийная торговля.
Сравнительная таблица цен.