В запорожской мэрии собирают совещание в связи с повышением цен на продукты

РепортерUA 20 Мар 2020 - 14:42

Горожане жалуются на то, что в продуктовых магазинах и супермаркетах начали спекулировать на карантине и повысили цены на продукты. В связи с этим в супермаркеты во все районы города направлены группы отдела торговли горсовета для проверки этих фактов.

В Запорожском городском совете собирают совещание с представителями всех продуктовых торговых сетей. Об этом на своей странице в фейсбук написал городской голова Владимир Буряк.

В частности, сегодня сети магазинов «Копейка», «Апельмон» и «ССС :)» подняли цены на молочную продукцию. 

Напомним, у стен Запорожского городского совета прошел митинг рыночников, которые возмущены тем, что представители власти не предупредили предпринимателей и ввели карантин. Согласно распоряжению, с 17 марта все рынки, магазины, кино, театры и др. закрыты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Рыночники просили разрешить им торговать еще три дня, чтобы продать скоропортящийся товар, который они закупили вчера. Также предприниматели предупреждали городскую власть о том, что супермаркеты начнут повышать цены.

После этого представители малого и среднего бизнеса обратились в Антимонопольный комитет. Они считают, что данное решение принято с превышением полномочий и с нарушением законодательства, так как супермаркеты и хозяйственные магазины продолжают работать, а в городе ведется стихийная торговля. 

 

Сравнительная таблица цен.

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