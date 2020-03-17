Запорожские предприниматели митингуют под мэрией с требованием не закрывать рынки. Фото. Видео

Сегодня, 17 марта, утром у здания Запорожского городского совета проходит митинг протеста против решения о введении дополнительных карантинных мероприятий в Запорожье. На акции собрались предприниматели запорожских рынков, сообщает корреспондент РепортерUA.
Как отмечают предприниматели, закрытие рынков – это нарушение ст. 64 Конституции Украины, которая обеспечивает украинцам право на работу. По их словам, закрывать рынки можно только при введении чрезвычайного или военного положения, а такие полномочия имеют только высшие органы власти.
Предприниматели не были заранее предупреждены о том, что рынки закроются, таким образом были нарушены их права. Кроме того, неизвестно, как долго продлится такая ситуация и сколько еще людей останется без работы.
Участники акции, которые занимаются торговлей скоропортящейся продукции (мяса, молочных продуктов и прочего), возмущены тем, что им не дали даже несколько дней, чтобы закупленные продукты не пропали. Теперь сотни киллограмов мясных и молочных изделий обречены отправиться на помойку.
Собравшиеся на митинге требуют отменить решение комиссии, и в случае невыполнения требований планируют обращаться в ГПУ, поскольку принятые меры не соответствуют уровню опасности реальной ситуации в Запорожье.
Также участники акции собирают подписи в обращении к президенту с просьбой не закрывать рынки, раздают пошитые маски, поскольку в аптеках их нет, и требуют, чтобы к ним вышел мэр. Пока что представители городской власти не спешат общаться с активистыми, но на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, что с сегодняшнего дня, 17 марта, в Запорожье вступили в силу дополнительные ограничительные меры с целью противодействия распространению коронавируса. РепортерUA проверил, как распоряжение соблюдается в Запорожье, а именно на территории рынков, в некоторых магазинах и общепитах.
Напомним, в Запорожье временно останавливают работы объектов общего пользования с присутствием более 10 человек:
• всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
• кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
• кафе, ресторанов, предприятий общественного питания;
• детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
• фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
• торгово-развлекательных центров;
• всех рынков.
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