Запорожские предприниматели обратились в АМКУ по поводу закрытия рынков. Фото

Запорожские предприниматели обратились в Антимонопольный комитет по поводу закрытия рынков. Они считают, что данное решение принято с превышением полномочий и с нарушением законодательства, так как супермаркеты и хозяйственные магазины продолжают работать, а в городе ведется стихийная торговля. Копия обращения имеется в распоряжении редакции РепортерUA.
«Утвердив решение, путем подписания, городской голова совершил антиконкуретные действия, которые заключаются: в установлении ограничений на торговлю продуктами питания и хозяйственными товарами на рынках; в перераспределении рынка продуктов питания и хозяйственных товаров на пользу субьектов хозяйствования, которые работают в качестве магазинов; создание неблагоприятных и дискриминационных условий субьектам предпринимательской деятельности, которые осуществляют торговлю на агропромышленных, продуктовых и других рынках в сравнении с конкурентами - владельцами магазинов и супермаркетов. Просим принять соответствующие меры реагирования», - говорится в обращении.
Также письмо направлено на имя мэра Владимира Буряка.
Напомним, у стен Запорожского городского совета прошел митинг рыночников, которые возмущены тем, что представители власти не предупредили предпринимателей и ввели карантин. Согласно распоряжению, с 17 марта все рынки, магазины, кино, театры и др. закрыты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Рыночники просили разрешить им торговать еще три дня, чтобы продать скоропортящийся товар, который они закупили вчера.
Отметим, что в мэрию, в связи с карантинными мерами, не пускали журналистов, а также митингующих.