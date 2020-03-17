Запорожские рыночники пытаются прорваться в горсовет. Фото. Видео

Сегодня, 17 марта, в Запорожье у здания городского совета проходит митинг предпринимателей, которые требуют не закрывать рынки на время карантина. Об этом сообщает корреспондент РепортерUA.
Собравшиеся на митинге требуют отменить решение комиссии, и в случае невыполнения требований планируют обращаться в ГПУ, поскольку принятые меры не соответствуют уровню опасности реальной ситуации в Запорожье.
Кроме того, митингующие около часа требовали, чтобы к ним вышли представители городской власти, но из здания никто так и не показался. В итоге общественники пошли к мэру сами. Но ни их, ни прессу не пускают дальше пункта пропуска охраны, где дежурит усиленный отряд полиции.
Объясняется такое положение вещей введенным карантином. Отметим, что заранее об ограничении пропуска граждан официально не сообщалось.
Пройти на встречу с городским головой удалось только председателю Запорожского союза предпринимателей «Ника» Лидии Кривенко. Подробности ожидайте позже на РепортерUA.