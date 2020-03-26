В Запорожье могут открыть рынки. Видео

В Запорожье может возобновится работа рынков. Об этом во время заседания областного Антикризисного штаба заявил мэр города Владимир Буряк со ссылкой на информацию Кабмина Украины.
«Завтра или до конца сегодняшнего дня будет отдельное постановление Кабинета министров. Если рынки будут отвечать и соответствовать условиям, которые есть в супермаркетах, то будут работать, если не отвечают, то работать не будут», – сообщил мэр.
Отметим, что в Мелитополе уже открыли рынки.
Заявление на 32:30 мин.
Напомним, у стен Запорожского городского совета прошел митинг рыночников, которые возмущены тем, что представители власти не предупредили предпринимателей и ввели карантин. Согласно распоряжению, с 17 марта все рынки, магазины, кино, театры и др. закрыты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Рыночники просили разрешить им торговать еще три дня, чтобы продать скоропортящийся товар, который они закупили вчера. Также предприниматели предупреждали городскую власть о том, что супермаркеты начнут повышать цены.
После этого представители малого и среднего бизнеса обратились в Антимонопольный комитет. Они считают, что данное решение принято с превышением полномочий и с нарушением законодательства, так как супермаркеты и хозяйственные магазины продолжают работать, а в городе ведется стихийная торговля.