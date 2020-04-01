Как Китай возвращается к жизни. Фото

РепортерUA 01 Апр 2020 - 19:19

Провинция Хубэй в центральном Китае в январе 2020 года стала центром распространения коронавируса COVID-19. Сегодня КНР уже не входит в первую тройку по числу заразившихся и умерших, а все новые случаи заражения оказываются ввозными.

В конце марта в китайском городе Ухань, считавшейся «столицей» эпидемии, был снят режим жесткого карантина, введенный два месяца назад - после того, как несколько дней подряд там не было зафиксировано ни одного случая заболевания. 

На Ухань пришлось более половины всех случаев инфицирования в Китае. Всего в этой стране заразились более 80 тысяч человек, погибли - более трех тысяч. По последним данным, от коронавируса излечились почти все жители Китая. На время карантина были запрещены свадьбы, а теперь запретили разводы, заявление на которые значительно участились после длительного периода изоляции.

Власти КНР относят новые случаи передачи вируса на счет приезжающих из-за границы носителей: все прибывающие из-за рубежа в обязательном порядке помещаются под двухнедельный карантин, нарушение которого может повлечь уголовную ответственность.

Группа ученых из Китая, США и Великобритании пришла к выводу, что жесткий карантин, введенный в Ухане в самом начале пандемии, позволил предотвратить до 700 тысяч случаев заражения и значительно затормозить распространение инфекции. Исследование было опубликовано в журнале Science 31 марта.
 
По словам ученых, карантин в Ухане позволили другим городам в КНР выиграть ценное время для подготовки собственных ограничительных мер. По данным на 19 февраля, в Китае на 50-й день после начала эпидемии было зарегистрировано 30 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Теперь запреты постепенно снимаются и город оживает после долгой изоляции. На дорогах можно вновь увидеть автомобили, а на станциях - поезда. Однако люди все еще ходят в масках, а пассажирам измеряют температуру.

В городе уже возобновил работу не только общественный транспорт, но и большинство предприятий. С 8 апреля будет полностью снято ограничение на сообщение с другими населенными пунктами. 

 
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