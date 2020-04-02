Минцифры запустило портал государственных услуг «Дія»

РепортерUA 02 Апр 2020 - 16:45

Министерство цифровой трансформации запустило портал государственных услуг «Дія». Об этом сообщает правительственный портал.

Портал доступен по адресу diia.gov.ua, на нем уже можно получить 27 публичных услуг онлайн, в частности - стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее. Кроме того, можно оформить справку о несудимости, помощь при рождении ребенка или ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет.

Также онлайн можно подать иск в суд, зарегистрировать авто или получить услуги, связанные с документами водителя, оформить ряд лицензий, разрешений или получить выписки из реестров.

Украинцы получили возможность проверить информацию о себе в пяти государственных реестрах. Для этого на портале «Дія» необходимо зарегистрироваться в Кабинете гражданина. Таким образом, каждый желающий получит доступ к информации о себе.

В ближайшее время на портале появятся оптимизированные услуги по прописке ребенка онлайн, услуги в сфере строительства, социальной защиты и регистрации юридических лиц.

В Кабинете гражданина доступны документы, которые отражаются в мобильном приложении «Дія», - свидетельство о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения. Позже будут также доступны цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт для выезда за границу.

В Кабинете гражданина будет предоставляться доступ к личной информации в государственных реестрах. Сейчас подключено 5 реестров:

  • Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований
  • Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество
  • Единый государственный реестр зарегистрированных транспортных средств и их владельцев Министерства внутренних дел
  • Государственный земельный кадастр
  • Государственный реестр обременений движимого имущества

Для получения услуги на портале необходимо иметь электронную подпись.

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