Онлайн-репортаж 36-й внеочередной сессии Запорожского областного совета. Видео

Сегодня, 3 апреля, началась 36-я внеочередная сессия Запорожского областного совета седьмого созыва. В основной повестке дня 51 вопрос.
Планируется, что на сессию внесут проект решения о секвестре бюджета. Предлагается уменьшить финансирование на проектах реконструкции площади Фестивальной, на большинстве водопроводов по программе «Питьевая вода» и другие. В целом благодаря секвестру планируется высвободить от 120 до 130 млн грн, которые будут направлены на борьбу с коронавирусом и поддержку медицинских учреждений.
11:02. Депутаты собираются в зале. Все присутствующие в масках.
11:05. Депутатов просят занять свои места.
11:07. Регистрация депутатов в зале с помощью электронной системы регистрации. В зале 45 депутатов. Сессия полномочна. Звучит гимн.
Глава областного совета Григорий Самардак находится на больничном в связи с выявленным у него коронавирусом. Открывает и ведет сессию первый заместитель главы областного совета Егор Семенков.
Депутаты почтили минутой молчания погибших в зоне ООС военных. Утверждается состав секретариата сессии.
В зале уже 53 депутата.
11:13. Депутаты утверждают повестку дня. Голосуют за основу. За – 53. Голосуют в целом. За – 54 депутата. Решение принято.
Слово предоставляется голове обладминистрации Виталию Туринку. Он отмечает, что медицинская отрасль региона находится в плачевном состоянии. На поддержку медицины и борьбе с коронавирусом будет скорректировано более 150 млн грн.
- Еще неделю назад я был инцииатором того, чтобы собрать сессию, чтобы сбалансировать расходы. Мы сделали секвестр. Предоставили сбалансированный бюджет, - говорит Туринок. По его словам, изменения коснутся 125 млн. - Сняли трансферты с территорий - 22 млн, с пл. Фестивальной, большая часть с п рограммы «Питьевая вода». Остались только средства, небольшие, там, где есть ГФРР, чтобы понять, если он будет, то там средства будут, - 29 млн. Если на сессии Веровной Рады будут сняты ГФРР, то также собиремся на внеочередную сессию и я иницирую, чтобы снять в резервный фонд.
11:20. Слово предоставляется представителям депутатских фракций и групп.
Выступает Сергей Кальцев. Предлает перенаправить деньги из депутатского фонда на борьбу с коронавирусом. Призывает поддержать проект решения о введении государственного регулирования цен.
Сообщает об изменении в составе депутатской группы «Наш край».
Выступает Василий Хвостак. Сообщает, что для медицинских учреждений региона важно обеспечение газообразного воздуха.
- У нас в запорожской области болоее 40 медицинских учреждений, действует 153 бригады скорой помощи. Для них важный вопрос - это обеспечение газообразным воздухом. Подписано обращение к президенту, Кабмину и министру здравоохранения Степанову, с требованием, чтобы в Запорожскую область прибыли представители одного из управлений министетства здравоохранения и провели сертификацию автогенного завода, чтобы все медучреждения области имели возможность получать свой более дешевый сертифицированный качественный кислород.
Поднимает вопрос финансирования детского противотуберкулезного санатория.
11:27. Выступает Майстро. Требует информирование об обеспечении медицинских учреждений от представителей департамента здравоохранения.
Выступает Гришин.
Беликов объявляет о создании новой депутатской группы.
Голосуют за проведение пакетного голосования по повестке дня. За - 53 депутатов.
В пакет включают вопросы 1-10, 11-14, 18, 19-35, 37, 38, 43-46, 48, 49, 51. За - 54. За основу - 55. Голосуют в целом. За - 56. Решение принято.
11:41. Проект О прекращении коммунального заведения «Запорожский областной центр здоровья» путем присоединения к Областному информационно-аналитическому центру медицинской статистики. Голосуют за основу. За - 57 депутатов. Голосуют за проект решения в целом. За - 57, решение принято.
11:42. Увольнение Башлая просят не поддерживать, поскольку вопрос уже неактуальный.
Рассматривается вопрос о передаче имущества, являющегося общим для сел, поселков, городов. Голосуют за основу. За - 54. Голосуют в целом с учетом проголосованного предложения. За - 54. Решение принято.
11:46. Рассматривается вопрос о внесении изменений и дополнений в программу развития здравоохранения в Запорожской области на 2018-2022 гг.
Выступает Клименко.
Голосуют за основу. За - 55.
Сергей Кальцев задает вопрос о готовности Запорожской области к коронавирусу.
- Соответственно к модели математического моделирования и беря за основу ситуацию Италии, Испании и Франции, в Запорожской области начало быстрого распросранения заболевания будет наблюдаться с 15 апреля. Геометрический прогресс роста будет продолжаться около 3 недель. Тяжелый период будет продолжаться до месяца. Если население будет выполнять все карантинные мероприятия, у нас все будет проходить легче. Но если там в основном болели и умирали пенсионеры, то у нас группа риска - каждый 3-й человек в возрасте 44+. В области ожидается более 8 тыс. зараженных, среди которых только 65-70 процентов переболеют в легкой форме, - отвечает Клименко.