Представители конфессий обратились к запорожцам в канун Пасхи

Сегодня, 9 апреля, в Запорожье представители всех конфессий собрались вместе, чтобы обратиться к местным жителям в канун праздника Пасхи.
Представители конфессий попросили запорожцев остаться на праздник дома. Как отметил епископ Ян Собило, каждый год люди приходили в храм на Пасху. А в этом году Бог в дом каждого.
- Он хочет, чтобы мы устроили небольшую церковь в наших квартирах. Он придет к нам, потому что для него нет ничего невозможного. До сегодняшнего дня вы были хорошими христианами в церкви. А сегодня Исус хочет, чтобы мы были добрыми христианами у себя дома. Пусть Исус воскреснет в наших семьях и домах.
Представители духовенства ответили, что на Пасху храмы будут проводить онлайн-трансляцию, обращая внимание прихожан на то, что освящение куличей идет не от самой воды, а от молитвы, которая над ней произносится.
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука также обратился с предложениями в премьер-министру Украины по поводу организации мероприятий освящения на период праздников Пасхи. В частности, он отметил, что в храмах Запорожской епархии УПЦ в праздничный период будут проводить богослужения, также они будут оставаться открытыми для индивидуальной молитвы, но в соответствии с карантинными мерами.
Митрополит Лука, в частности, предлагает:
- священнослужители заранее обустраивают локации для стационарного освящения пасхальных корзин в местах возле храма или на другой разрешенной территории (стол, сосуд со святой водой и другое необходимое). Места обозначаются специальными знаками. люди подходят по очереди на санитарной дистанции мимо этого места, а в этом время их и их корзинки освящают;
- разрешить проводить освящения в частном секторе городов и в селах;
- по договоренности с ОСМД люди выставляют корзинки в заранее оговоренное место и находятся дома. В назначенное время приезжает священник и освящает куличи, после чего люди забирают их домой;
- учесть опыт католических священников США по принципу «МакДрайва»: на автомагистрали в расширении проезжей части обустраиваются локации для стационарного освящения, к которым в определенное время подъезжает автомобиль с открытым окном, в которое священник освятит пасхальные приношения.
Председатель ЗОГА Виталий Туринок в свою очередь призвал жителей Запорожской области праздновать Пасху дома.
- В мире идет борьба с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией. К сожалению, нашу страну не обошла эта болезнь. Она распространяется нашей землей. Я обращаюсь ко всем гражданам нашей области: соблюдайте правила карантина, позаботьтесь о себе и своем здоровье, своих родных и близких. Наша задача - сохранить каждую жизнь. Когда завершится этот карантин, нас ждет много работы, связанной с развитием страны. Сегодня я не один. Представители всех конфессий области поддерживают введенную инициативу. Мы все вместе, мы все стоим бок о бок. Мы вместе сможем преодолеть эту болезнь. Празднуем Пасху дома!, - обратился к жителям области Виталий Туринок.