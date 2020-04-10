Фоторепортаж: как живет Запорожье на карантине в самом разгаре весны

Запорожцы практически месяц находятся на карантине. Кабинет министров 11 марта ввел карантин по всей территории Украины из-за коронавируса. Также было подписано распоряжение мэра о приостановлении занятий в школах, огранчении проведения массовых мероприятий.
В городском совете на комиссии по чрезвычайным ситуациям 16 марта приняли решение об усилении карантинных мер. На следующий день в городе оказались закрытыми все магазины, кроме продуктовых и аптек, кинотеатры, музеи, кафе, рестораны, тренажерные залы кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений; все рынки и др.
На календаре уже 10 апреля и в Правительстве не исключают, что карантин продлят до середины мая. Теперь запорожцы могут находится на улице только в масках, иметь с собой документы, а передвигаться разрешено только по двое.
Горожанам рекомендуют оставаться дома, поэтому РепортерUA решил запечатлеть весенний город в период карантина. Фоторепортаж смотрите ниже в галерее.