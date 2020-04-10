Фоторепортаж: как живет Запорожье на карантине в самом разгаре весны

РепортерUA 10 Апр 2020 - 16:46

Запорожцы практически месяц находятся на карантине. Кабинет министров 11 марта ввел карантин по всей территории Украины из-за коронавируса. Также было подписано распоряжение мэра о приостановлении занятий в школах, огранчении проведения массовых мероприятий.

В городском совете на комиссии по чрезвычайным ситуациям 16 марта приняли решение об усилении карантинных мер. На следующий день в городе оказались закрытыми все магазины, кроме продуктовых и аптек, кинотеатры, музеи, кафе, рестораны, тренажерные залы кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений; все рынки и др.

На календаре уже 10 апреля и в Правительстве не исключают, что карантин продлят до середины мая. Теперь запорожцы могут находится на улице только в масках, иметь с собой документы, а передвигаться разрешено только по двое. 

Горожанам рекомендуют оставаться дома, поэтому РепортерUA решил запечатлеть весенний город в период карантина. Фоторепортаж смотрите ниже в галерее.

public://uploads/photos/don_8706.jpg
public://uploads/photos/don_8708.jpg
public://uploads/photos/don_8710.jpg
public://uploads/photos/don_8727.jpg

public://uploads/photos/don_8741.jpg
public://uploads/photos/don_8747.jpg
public://uploads/photos/don_8759.jpg
public://uploads/photos/don_8766.jpg
public://uploads/photos/don_8769.jpg
public://uploads/photos/don_8788.jpg
public://uploads/photos/don_8792.jpg
public://uploads/photos/don_8799.jpg
public://uploads/photos/don_8803.jpg
public://uploads/photos/don_8807.jpg
public://uploads/photos/don_8812.jpg
public://uploads/photos/don_8818.jpg
public://uploads/photos/don_8823.jpg
public://uploads/photos/don_8829.jpg
public://uploads/photos/don_8853.jpg
public://uploads/photos/don_8864.jpg
public://uploads/photos/don_8870.jpg
public://uploads/photos/don_8880.jpg
public://uploads/photos/don_8887.jpg
public://uploads/photos/don_8889.jpg
public://uploads/photos/don_8891.jpg
public://uploads/photos/don_8900.jpg
public://uploads/photos/don_8904.jpg
public://uploads/photos/don_8913.jpg
public://uploads/photos/don_8918.jpg
public://uploads/photos/don_8925.jpg
public://uploads/photos/don_8926.jpg
public://uploads/photos/don_8931.jpg
public://uploads/photos/don_8940.jpg
public://uploads/photos/don_8949.jpg
public://uploads/photos/don_8961.jpg
public://uploads/photos/don_8981.jpg
public://uploads/photos/don_8983.jpg
public://uploads/photos/don_8988.jpg
public://uploads/photos/don_9005.jpg
public://uploads/photos/don_9008.jpg
public://uploads/photos/don_9010.jpg
public://uploads/photos/don_9014.jpg
public://uploads/photos/don_9020.jpg
public://uploads/photos/don_9024.jpg
public://uploads/photos/don_9030.jpg
public://uploads/photos/don_9034.jpg
public://uploads/photos/don_9043.jpg
public://uploads/photos/don_9049.jpg
public://uploads/photos/don_9055.jpg
public://uploads/photos/don_9063.jpg
public://uploads/photos/don_9088_0.jpg
public://uploads/photos/don_9097_0.jpg
public://uploads/photos/don_9099.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...