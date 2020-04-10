Отмечайте Пасху дома: для запорожцев записали видеообращение

В Запорожье представители всех конфессий собрались вместе, чтобы обратиться к местным жителям в канун праздника Пасхи. В ЗОГА представили социальный ролик с обращением ко всем жителям региона.
Руководители христианских конфессий Зaпорожской области перед зданием ОГА сделали совместное обращение и призвали верующих придерживaться кaрaнтинных мер и остaвaться нa пaсхaльные прaздники домa.
«Многие прихожане сейчас возмущаются и не понимают, как Пасху можно праздновать дома. Я бы хотел напомнить каждому из нас. Пасха дома – это не заключение, это не карцер. Пасха дома – это ваша молитва, эта радость о воскресшем Господе в нашем сердце. История церкви знает множество событий, когда люди не имели возможности праздновать Пасху в храме, но все равно в их сердцах воскресал Господь. Да, это необычный призыв, но я призываю — поддержать инициативу Президента и провести Пасху дома. Так же прошу всех вас задуматься над тем, что эпидемии посылаются нам для вразумления, исправления или наказания. Нам необходимо поразмыслить над своими поступками. Уверен, что мы еще много раз вместе будем праздновать Пасху в храме, если сохраним здоровье. А сейчас мы должны помнить о здоровье своем и близких, не роптать. Вместо ропота будем исправлять свои непокорные сердца», – обратился к своим прихожанам митрополит Лука.
Отметим, что в этом году из-за пандемии коронавируса богослужения в храмах на Пасху пройдут за закрытыми дверями.
По прогнозам МОЗ, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается именно на период Пасхальных праздников.