В Запорожской области произошла вторая смерть от коронавируса

Чем вы занимаетесь во время карантина?

Занимаюсь самообразованием

2%

Остался без работы, думаю как выжить

19%

Моя жизнь особо не изменилась

38%

Нахожусь дома, читаю новости, книги

23%

Работаю удаленно

17%

Всего голосов: 47