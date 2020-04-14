В Запорожской области произошла вторая смерть от коронавируса

РепортерUA 14 Апр 2020 - 14:58

В Запорожской области зафиксирована вторая смерть от коронавируса. Первый летальный случай произошел в Мелитополе, второй - в Запорожье. Данную информацию подтвердили в областном лабораторном центре.

Как стало известно, от болезни скончался директор одного из рынков в Коммунарском районе. Мужчина находился на лечении в областной инфекционной больнице. Сегодня ночью 65-летний житель Запорожского района умер. 

Ранее РепортерUA сообщал о том, что мужчина заболел еще 19 марта, но в больницу не обращался. Только через неделю он обратился за помощью в одну из городских клиник, чтобы сделать флюорографию. После подтверждения коронавируса, пациента перевели в областную инфекционную больницу. Мужчину подключили в аппарату ИВЛ, но все мероприятия не дали результата. Мужчина умер.

На данный момент уточняется круг людей, с которыми общался мужчина.

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