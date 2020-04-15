На Пасху ограничат въезд в четыре города Запорожской области

В период празднчных выходных с 18-20 апреля въезд на территорию Энергодара, Запорожья, Мелитополя и Бердянска ограничат. Об этом на брифинге сообщил председатель ЗОГА Виталий Туринок.
Въехать в данные города можно будет только по спецпропускам или тем, кто зарегистрирован и живет в этих городах.
«Мы вступаем в очень ответственный период - несколько дней осталось до Пасхи. Поэтому я призываю вас, жители области, к пониманию. На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен. Поэтому заранее покупайте все необходимое. Мы уже имеем хороший пример празднования Воскресения у католических верующих. И священнослужители, и прихожане продемонстрировали, что можно праздновать Пасху дома, онлайн. И я очень благодарен за такое ответственное отношение к ситуации», - заявил Виталий Туринок.