На Пасху ограничат въезд в четыре города Запорожской области

РепортерUA 15 Апр 2020 - 14:22

В период празднчных выходных с 18-20 апреля въезд на территорию Энергодара, Запорожья, Мелитополя и Бердянска ограничат. Об этом на брифинге сообщил председатель ЗОГА Виталий Туринок.

 

Въехать в данные города можно будет только по спецпропускам или тем, кто зарегистрирован и живет в этих городах. 

«Мы вступаем в очень ответственный период - несколько дней осталось до Пасхи. Поэтому я призываю вас, жители области, к пониманию. На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен. Поэтому заранее покупайте все необходимое. Мы уже имеем хороший пример празднования Воскресения у католических верующих. И священнослужители, и прихожане продемонстрировали, что можно праздновать Пасху дома, онлайн. И я очень благодарен за такое ответственное отношение к ситуации», - заявил Виталий Туринок.
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