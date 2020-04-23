Предпринимателям, устроившим акции протеста в Мелитополе и Запорожье, выписали админпротоколы. Фото

В Мелитополе после проведения акции предпринимателей полиция составила два административных протокола по признакам ст.44-3 КУоАП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Также сегодня, 23 апреля, главе организации Союза предпринимателей «Ника» вручили протокол о правонарушении, как организатору автопробега. Об этом РепортерUA сообщила Лидия Кривенко.
Предприниматели намерены отстаивать свою позицию в суде.
Административная ответственность за нарушение карантина введена статьей 44-3 КоАП. Изменения предусмотрены Законом № 530-IX, который вступил в силу 17 марта 2020 года. Штрафы за нарушение карантина, санитарных правил и решений местных властей по борьбе с инфекционными болезнями составляют от 17 до 34 тыс. грн для граждан и от 34 до 170 тыс. грн – для должностных лиц.
Как сообщал РепортерUA ранее, вчера 22 апреля, предприниматели устроили под стенами Мелитопольского горсовета акцию протеста в связи с закрытием рынков.
Напомним, запрет на торговлю был введен по распоряжению главного санитарного врача Украины Ляшко по всей стране. Жители сел Запорожской области, выращивающие овощи, сейчас терпят убытки, оставшись с продукцией, которую невозможно реализовать. Эту проблему участники акции протеста намерены донести до власти.
Предприниматели говорят о том, что те, кто работает на предприятиях и организациях получают хоть какую то компенсацию во время карантина, а они ничего. Если рынки не откроют им просто будет нечего есть. Полиция убеждала предпринимателей разойтись, указывая на нарушение требований карантина, которые нарушают подобные мероприятия.
Отметим, что вчера в Запорожье предприниматели также устроили акцию протеста - они провели автопробег и передали резолюцию в городской совет.